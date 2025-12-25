В ГАИ Новороссийска рассказали, где появятся новые камеры на ремни и телефоны

В Новороссийске началась поэтапная установка автоматических комплексов фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции города-героя.

Камеры появятся на ряде городских магистралей и перекрестков, они будут фиксировать превышение скорости, проезд на запрещающий сигнал светофора, несоблюдение требований дорожных знаков и разметки, а также использование телефона за рулем, непристегнутый ремень безопасности и отсутствие включенного ближнего света фар.

В частности, комплексы установят на пересечениях улиц Ленина и Школьной в Цемдолине, Ленина и Робеспьера, а также в районе гипермаркета «Лента» на улице Ленина. Камеры также появятся на Анапском шоссе у торгового центра «Западный» и гостиницы «Бригантина». На отдельных участках дополнительно будет контролироваться предоставление преимущества пешеходам.

Вячеслав Рыжков