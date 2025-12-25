В Севастополе днем 25 декабря объявили воздушную тревогу

На территории Севастополя днем 25 декабря ввели режим воздушной тревоги. Об этом сообщил в своем официальном Telegram-канале губернатор Михаил Развожаев.

В связи с объявлением тревоги власти приостановили движение наземного общественного транспорта и работу морских переправ. Движение автотранспорта по Крымскому мосту также было временно перекрыто.

Жителям рекомендуется находиться в безопасных местах внутри капитальных зданий, вдали от окон. Городские службы и военные настоятельно советуют избегать открытых пространств и оставаться в защищенных местах. Уничтожение беспилотных летательных аппаратов производится с использованием различных средств, включая стрелковое оружие.

Власти предупреждают, что при работе систем ПВО могут падать элементы ракет и обломки дронов, что создает дополнительную опасность. Поэтому гражданам рекомендуется проявлять осторожность и следовать указаниям экстренных служб. При обнаружении подозрительных предметов следует звонить по номеру 112 и ориентироваться только на официальные источники информации.

В Краснодарском крае введены штрафы за съемку и распространение материалов о работе систем ПВО, падении дронов и расположении военных объектов. Эти изменения утвердили на 72-й внеочередной сессии Законодательного собрания региона. Штрафы для граждан составляют от 1 тыс. до 3 тыс. руб., для должностных лиц — от 10 тыс. до 30 тыс. руб., а для юридических лиц — от 50 тыс. до 100 тыс. руб. При повторных нарушениях штрафы увеличиваются. Мера направлена на предотвращение распространения важной информации и соответствует федеральным указаниям.

Анна Гречко