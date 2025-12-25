Горнолыжный сезон без границ: ведущие курорты Евразийского континента объединяют ски-пассы

В зимнем сезоне 2025–2026 владельцы сезонных ски-пассов смогут кататься сразу на нескольких крупных горных курортах России, Казахстана, Узбекистана и Азербайджана.

Фото: пресс-служба Розы Хутор

«Роза Хутор» совместно с курортами — участниками Евразийского Альянса Горных Курортов (ЕАГК) объявляет о запуске акции «Сезон без границ», которая будет действовать в зимнем сезоне 2025–2026 годов.

В рамках акции владельцы сезонного ски-пасса, приобретенного на одном из курортов ЕАГК — «Роза Хутор» (Россия), Шымбулак и Ой-Карагай (Казахстан), Амирсой (Узбекистан), Шахдаг (Азербайджан),— смогут получить бесплатный ски-пасс сроком до пяти дней на каждом из других курортов-партнеров. Условием участия является проживание в отелях курорта-партнера либо в рекомендованных им средствах размещения.

Акция «Сезон без границ» стала практическим шагом в развитии идеи Межгосударственного горного туристического маршрута — стратегического проекта по созданию в горах Евразии единой туристической зоны. «Роза Хутор» выступал его инициатором.

«Развитие международного сотрудничества — один из стратегических приоритетов "Роза Хутор". Вместе с партнерами по Евразийскому Альянсу мы последовательно развиваем горный туризм на общем туристическом рынке стран СНГ. Символично, что акция стартует в зимнем сезоне 2025 года, объявленного Годом горного туризма СНГ. Такие инициативы создают прочную основу для устойчивого туристического обмена между нашими странами»,— отметил генеральный директор курорта «Роза Хутор» Константин Нестеров.

На протяжении нескольких лет «Роза Хутор» развивает партнерство с ведущими курортами Евразии. В частности, «Роза Хутор», наряду с казахстанским «Шымбулаком» и узбекистанским «Амирсой», стоял у истоков создания Евразийского Альянса Горных Курортов (основан в 2023 году). Сегодня ЕАГК служит профессиональной платформой для обмена опытом и выработки совместных решений в сфере горного туризма.

Подробные условия акции «Сезон без границ» будут опубликованы на официальных сайтах курортов — участников ЕАГК.

