Эвакуация задержанного автомобиля в Анапе подорожает до 7,5 тысяч рублей

С 1 января 2026 года в Анапе, Геленджике и Туапсинском районе вводится отдельная тарифная сетка на эвакуацию и содержание задержанных транспортных средств. Стоимость услуг значительно превысит среднекраевые показатели, сообщает краевой Центр организации дорожного движения. Изменения затронут большинство муниципалитетов.

Перемещение малогабаритного транспорта в курортных зонах обойдется владельцам в 7,5 тыс. руб. Час пребывания на штрафстоянке будет стоить от 130 руб.

В остальной части Краснодарского края индексация тарифов окажется более умеренной. По данным краевого Центра организации дорожного движения, эвакуация легковых автомобилей и мотоциклов в большинстве муниципалитетов подорожает на 5% и составит 4,2 тыс. руб. Для тяжелого транспорта массой более 3,5 т стоимость услуги вырастет до 11 тыс. руб.

Рост цен затронет и услуги содержания: в среднем по региону час на штрафстоянке для легкового автомобиля составит 77 руб. Для мотоциклов и мопедов тариф установлен на уровне 40 руб. в час, для грузового транспорта — 154 руб. Негабаритный транспорт будет храниться по тарифу 200 руб. за час.

Основными причинами эвакуации остаются нарушения правил парковки на тротуарах, переходах, местах для инвалидов, а также управление транспортным средством в состоянии опьянения.

Парковочная деятельность становится значимой доходной статьей бюджета. За девять месяцев 2025 года поступления в бюджет Краснодара от этой сферы выросли почти на 35% и превысили 732,5 млн руб.

Анна Гречко