На Кубани вырастут тарифы на эвакуацию и хранение авто

С 1 января 2026 года в Краснодарском крае вступают в силу повышенные тарифы на эвакуацию и хранение задержанных автомобилей, сообщает «Кубань 24» со ссылкой на краевой Центр организации дорожного движения. Изменения коснутся большинства муниципалитетов региона.

По новой тарифной сетке эвакуация мопедов, мотоциклов и легковых автомобилей обойдется в 4,2 тыс. руб., что на 5% выше уровня 2025 года. Для транспортных средств массой более 3,5 т стоимость эвакуации составит почти 11 тыс. руб., рост на 4,8%. В сумму включена погрузка и разгрузка авто.

Почасовая плата за хранение на штрафстоянке также увеличится: за мотоцикл или мопед придется платить почти 40 руб. в час, за легковой автомобиль категории B — 77 руб., за грузовики категорий C и E — более 154 руб., негабаритный транспорт будет стоить свыше 200 руб. в час.

Для Анапы, Геленджика и Туапсинского округа установлены более высокие ставки: эвакуация малогабаритного транспорта — 7,5 тыс. руб., почасовая оплата на штрафстоянке — от 130 руб. Тарифы на другие категории автомобилей в этих муниципалитетах также увеличиваются.

Наиболее часто эвакуации применялись за нарушение правил парковки на пешеходных переходах, тротуарах, местах для инвалидов, под запрещающими знаками, а также за управление автомобилем без прав или в состоянии опьянения.

