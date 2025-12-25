Крымским аграриям выделят почти 150 млн рублей субсидий для компенсации потерь

Крымские производители зерна и зернобобовых получат 149,3 млн руб. субсидий для компенсации потерь от неблагоприятной погоды в 2025 году. Об этом в своих соцсетях сообщил глава республики Сергей Аксенов.

Средства будут направлены до конца текущего года. Поддержку получат предприятия десяти районов: Джанкойского, Красногвардейского, Красноперекопского, Нижнегорского, Первомайского, Раздольненского, Сакского, Симферопольского, Советского и Черноморского.

Всего в министерство сельского хозяйства Республики Крым было подано 123 заявки, 115 из них признаны соответствующими требованиям, установленным в объявлении об отборе, подчеркнул Аксенов.

В 2025 году фермеры региона понесли убытки из-за возвратных весенних заморозков и летней засухи. Непогода привела к гибели части урожая. В нескольких районах республики был введен режим чрезвычайной ситуации.

Анна Гречко