Депутат Костенко обратилась в прокуратуру из-за пожара на свалке в Новороссийске

Депутат Госдумы от Краснодарского края Наталья Костенко обратилась в прокуратуру с требованием проверить меры, принимаемые собственником и ответственными органами для тушения возгорания на свалке в Новороссийске. Об этом парламентарий сообщила в своих соцсетях.

Фото: Telegram-канал замглавы Новороссийска Александр Гавриков.

«Пока написала в Прокуратуру чтобы проверили какие меры к решению проблемы горения свалки предпринимает ее собственник и ответственные органы. В январе обсудим проблему системно»,— написала госпожа Костенко.

Пожар на мусорном полигоне города начался в начале декабря. 2 декабря возгорание локализовали на территории 220 кв. м. Спустя 20 дней площадь тления сократилась до 140 кв. м.

Мэр Новороссийска Андрей Кравченко ранее заявлял, что руководство полигона ООО «Терра-Н» проигнорировало технические рекомендации федеральных надзорных органов. По его словам, тушение пожара на объекте велось только в дневное время.

Анна Гречко