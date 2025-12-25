Лайнер Петербург — Якутск два дня не может добраться до пункта назначения

Пассажиры рейса Петербург – Якутск от авиакомпании «Якутия» уже вторые сутки находятся в пути из-за многократных технических проблем с самолетом. Об этом сообщила пресс-служба перевозчика. Вылет состоялся 23 декабря, однако лайнер ЯК-488 был вынужден сесть во Внуково. После вылета в Нижневартовск вечером 24 декабря борт вновь вернули в Москву. Пассажиров размещали в гостинице и вновь отправляли на регистрацию.

После второй провальной попытки вылета «Якутия» решила поменять самолет. Новый вылет на резервном воздушном судне состоялся в ночь на 25 декабря с посадкой в Нижневартовске для дозаправки. Представители авиакомпании принесли извинения пассажирам и пояснили, что задержки были вызваны необходимостью обеспечить безопасность полета.