InOut: новые шефы и настроение

Открывшийся летом в Хамовниках ресторан InOut, к зиме заметно изменился. Здесь появились два новых шефа и полностью обновленное меню. За кухню теперь отвечают бренд-шеф Андрей Каплунов — бывший шеф Simach, работавший с Гленом Баллисом и Аркадием Новиковым, и шеф Андрей Смоляков, ранее руководивший кухней современного кавказского ресторана Folk. Оба привыкли работать с понятными вкусами, но добавляют авторские штрихи и точные акценты в своем фирменном стиле. Меню построено просто и логично: знакомые блюда, но в более тонком исполнении. Есть хумус из зеленого горошка, фуа-гра с хурмой и печеньем из пармезана, хрустящие креветки под соусом васаби, грибной суп-минестроне, стейк из цветной капусты с миндальным пюре и ореховым соусом.

Запечённый хвост лобстера Паштет куриный с вишней и желе из хереса Голень индейки с дзадзики и чимичурри Эклеры с лососем и сливочным сыром Панцанелла Салат с морепродуктами, авокадо и томатами Стейк из цветной капусты с миндальным пюре и ореховым соусом Хрустящие креветки с соусом васаби и страчателлой Грибной минестроне Запечённый лосось с авокадо гриль Угольная рыба с артишоком и пюре из зеленого горошка Филе осетра с листьями кейла и икорным соусом Томленная говяжья лопатка с полентой Стейк-аше из стриплойна с грибами Хумус из зелёного горошка

Основные позиции — уверенный миддл-ап: томленая говяжья лопатка с полентой, индейка с дзадзики и чимичурри, запеченный лосось, угольная рыба и даже хвост лобстера. Все это — про комфортную гастрономию без пафоса, но не лишенную лоска, учитывая аудиторию Хамовников. К новогодним праздникам команда запустила сезонное праздничное меню — выразительное и актуальное. В него вошли эклеры с тартаром из мурманского лосося, оливье с крабом, осетр со сливочно-винным соусом и красной икрой, лобстер под васаби-майонезом и чимичурри. Меню выглядит нарядно, как и сам зал: теплый свет, глубокие оттенки, новогодний декор, открытая кухня, за которой приятно наблюдать, сидя в зале. Формально это сезонное обновление, но по сути — смена ритма и эмоций.

Новогодний special Бутерброд с красной икрой Заливное с языком Бутерброды со шпротами Селёдка под шубой с чёрной икрой Сет «Оливье» Оливье с крабом Бокал игристого Новогодний десерт шоколадная лошадка, бьюти-подарки от бренда Thim

Отдельного внимания в InOut заслуживает десертная карта шеф-кондитера Лианны Хуснуллиной. Она разобрала классический «Оливье» на сладкое: теперь «Горошек» со вкусом молочного шоколада и сгущенки, а под крышкой баночки «Майонез» — имбирный крем с мандариновым курдом и фундучно-гречневой меренгой. Даже «Докторская колбаса» здесь пахнет клубникой, юдзу и фисташками. При заказе новогоднего десерта — шоколадной лошадки — вас ждут бьюти-подарки от бренда Thim. В «Бокале игристого» — желе из вина с ягодами, а в разделе зимних напитков — глинтвейн с миндалем, грог с амаретто и ромом, а также миндальный пунш. Лучше всего взять что-то из этих напитков в фирменном стакане, выйти на веранду и сфотографироваться с новогодним декором — праздничное настроение прилагается. InOut уверенно переходит в категорию мест, куда возвращаются не один раз — и не только по-соседски.

Зубовская улица, дом 7 Ежедневно, с 08:00 до 00:00

Ольга Карпова