Аршавин назвал нормальным второе место «Зенита» после первой части сезона РПЛ
Зампред правления по спортивному развитию «Зенита» и бронзовый призер Евро-2008 Андрей Аршавин в эфире телеканала «Матч ТВ» назвал нормальными результаты команды после первой части сезона РПЛ.
Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ
По словам господина Аршавина, нужно учитывать все проблемы, которые испытали сине-бело-голубые в эти полгода, а также отставание всего в одного очко от лидирующего «Краснодара».
На текущий момент в активе петербуржцев 39 баллов. После возобновления чемпионата после зимней паузы «Зенит» встретится с «Балтикой». Встреча пройдет в Петербурге 28 февраля.