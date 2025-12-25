Аршавин назвал нормальным второе место «Зенита» после первой части сезона РПЛ

Зампред правления по спортивному развитию «Зенита» и бронзовый призер Евро-2008 Андрей Аршавин в эфире телеканала «Матч ТВ» назвал нормальными результаты команды после первой части сезона РПЛ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

По словам господина Аршавина, нужно учитывать все проблемы, которые испытали сине-бело-голубые в эти полгода, а также отставание всего в одного очко от лидирующего «Краснодара».

На текущий момент в активе петербуржцев 39 баллов. После возобновления чемпионата после зимней паузы «Зенит» встретится с «Балтикой». Встреча пройдет в Петербурге 28 февраля.

Андрей Маркелов