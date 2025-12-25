Четыре человека эвакуировано в время ночного пожара в центре Ростова

Во время ночного пожара на ул. Пушкинской в Ростове-на-Дону спасатели эвакуировали четверых жильцов горящего дома. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Ростовской области.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Ростовской области

В ночь на 25 декабря загорелась кровля двухэтажного многоквартирного дома на ул. Пушкинской. Огонь оперативно ликвидировали на площади 500 кв. м. В тушении были задействованы 63 спасателя и 18 единиц техники.

Как отметили в ведомстве, никто не пострадал. Обстоятельства и причину ЧП устанавливает дознаватель МЧС России.

Наталья Белоштейн