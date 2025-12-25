Для энергосистемы Дона утвержден план на случай зимних аварий

На основе комплексной карты рисков Южного федерального округа для энергетической системы Ростовской области утвержден план действий, который позволит минимизировать перебои в сети во время сложных погодных условий. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Согласно плану. основной задачей региональных энергетиков является сотрудничество с главной сетевой компанией области.

«Когда план действий разработан заранее, ликвидация последствий нештатных ситуаций происходит быстрее и слаженнее. Теперь задача энергетиков и администраций всех уровней — оперативно и быстро устранять любые возникающие сложности»,— цитирует ведомство слова заместителя губернатора Игоря Сорокина.

В ведомстве добавили, что утвержденный план гарантирует слаженную и эффективную работу энергетиков при перегрузках сети и авариях.

Наталья Белоштейн