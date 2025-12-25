Недвижимость в Анапе подорожает на 5-10% в 2026 году

Стоимость недвижимости в Анапе увеличится на 5-10% в 2026 году. Об этом сообщает «РБК Краснодар» со ссылкой на основателя девелопера Bravo Аркадия Погосяна.

Открытие курортного сезона, которое анонсировал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, поддержит спрос на жилье. При этом изменение цен будет зависеть от доступности ипотечных программ.

По данным «Циан.Аналитика» и анапского курортного комплекса «Лучи», в третьем квартале 2025 года стоимость 1 кв. м в новостройках города составила 212 тыс. руб. В отдельных проектах курортной недвижимости цена достигала 500 тыс. руб. за «квадрат» — вдвое выше, чем в обычных новостройках.

Господин Погосян прогнозирует рост спроса на недвижимость в Анапе в 2026 году. Кроме возможного увеличения турпотока, эксперт ожидает возврат отложенного спроса на курортные объекты и усиление инвестиционной активности.

«Учитывая, что на рынок недвижимости влияют различные экономические факторы, и в большей степени это величина ключевой ставки, эффект будет ограничен все еще высокой стоимостью ипотеки. Поэтому увеличение спроса будет постепенным и в основном ожидается во втором-третьем кварталах 2026 года»,— заявил эксперт.

Перезапуск туристического сезона снизит риски и сделает местный рынок более предсказуемым, что поспособствует выводу новых проектов. Анапа уже долгие годы остается привлекательной для застройщиков благодаря климатическим условиям, курортному потенциалу и крупным инвестпроектам, таким как «Новая Анапа».

Интерес девелоперов связан также с наличием свободных земельных участков для масштабных проектов и отсутствием моратория на строительство.

На первичном рынке курортной недвижимости Анапы с января по май 2025 года продали 156 объектов общей площадью 7,6 тыс. кв. м. Это на 68,8% больше аналогичного периода 2024 года.

Анна Гречко