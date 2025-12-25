Jazeera Airways возобновляет перелеты из Кувейта в Сочи

Международный аэропорт Сочи имени В. И. Севастьянова возобновляет выполнение рейсов авиакомпании Jazeera Airways по маршруту Кувейт—Сочи. Полеты стартуют 25 декабря 2025 года и будут выполняться дважды в неделю — по четвергам и воскресеньям.

Фото: Матвей Колесников, Коммерсантъ

Для перевозок будут использоваться самолеты Airbus A320 вместимостью 174 пассажира, продолжительность полета составит около 2 часов 50 минут. Заместитель генерального директора по коммерческой деятельности ООО «Аэродинамика» Александр Никонов отметил, что возобновление рейсов предоставляет туристам из Кувейта и стран Ближнего Востока возможность посетить Сочи и горнолыжные курорты Красной Поляны, а россиянам — отправиться в Кувейт с удобной стыковкой для путешествий по маршрутам авиакомпании, охватывающим 65 направлений.

Регулярные рейсы Jazeera Airways впервые были открыты в июле 2025 года. С июля по сентябрь было выполнено 22 рейса и обслужено более 5 тыс. пассажиров, что демонстрирует растущий интерес иностранных туристов к черноморскому побережью Краснодарского края. Билеты доступны на сайте авиакомпании и у онлайн-агентств.

Вячеслав Рыжков