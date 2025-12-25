В Ростовской области началась подготовка участка для новой ВЭС

АО «ВетроОГК-3» (входит в контур управления АО «Росатом Возобновляемая энергия» ГК «Росатом») начало подготовку участка для строительства Вербной ветроэлектростанции (ВЭС) в Морозовском районе. Об этом сообщило издание «Город N».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Три участка под строительство ВЭС рядом с х. Грузинов находятся в частной собственности и используются для сельскохозяйственных нужд. «ВетроОГК-3» планирует установить здесь 20 ветряных турбин. В ближайшее время на этой площадке будут проведены геотехнические исследования: вбиты сваи и испытаны другие виды нагрузок. Объем вложений в эти работы составил 13 млн руб.

Как ранее сообщал «Ъ-Ростов», ВЭС в Морозовском районе станет седьмой по счету в регионе. Ее мощность составит почти 100 МВт. Запуск ветроэлектростанции создаст 300 рабочих мест. Первый этап строительства планируют завершить в 2027 году.

Наталья Белоштейн