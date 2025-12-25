Кубанские компании вдвое нарастили закупки корпоративных подарков к Новому году

Компании Краснодарского края в 2025 году почти вдвое увеличили число летних закупок корпоративных новогодних подарков по сравнению с прошлым годом. Как сообщили РБК Краснодар на электронной торговой площадке «ТендерПро», активность бизнеса в этот период выросла в 1,9 раза.

По словам коммерческого директора площадки Елены Астафьевой, перенос закупок на летние месяцы позволяет компаниям оптимизировать расходы и в среднем снижать стоимость подарочных наборов на 10–15%. При этом структура самих подарков существенных изменений не претерпела: наиболее востребованными остаются продуктовые наборы с мясными деликатесами, медом, конфетами, орехами, чаем и алкоголем, а также праздничные украшения и сувениры с корпоративной символикой.

В сегменте брендированных товаров заметнее всего вырос спрос на настольные игры (на 31,1%), адвент-календари (на 22,4%), елочные игрушки (на 17,2%) и ручки (на 14,7%). Одновременно снизился интерес к флеш-накопителям с логотипом компаний (минус 34,2%), термокружкам (минус 19,4%) и ежедневникам (минус 16,3%).

Тенденция к ранним закупкам прослеживается и в целом по стране: по данным аналитиков, российские компании в 2025 году стали заказывать сувениры и новогодние подарки для партнеров заранее в два раза чаще, чем годом ранее. Всего за год бизнес совершил около 3,9 тыс. таких закупок, из которых 1,6 тыс. пришлись на летний период, тогда как за весь 2024 год было зафиксировано 2,9 тыс. закупок.

Вячеслав Рыжков