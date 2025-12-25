Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

EXEED EXLANTIX ET признан лучшим по итогам ресурсных испытаний

EXEED EXLANTIX ET признан лучшим по итогам «Ресурсного теста» журнала «Автопанорама». Итоги масштабных испытаний были подведены в рамках церемонии премии «ТОП-5 АВТО».

«Ресурсный тест» – это многоэтапная программа испытаний, в ходе которой эксперты на протяжении года изучают автомобиль в реальных условиях эксплуатации. Серия испытаний включает первичное знакомство с моделью, анализ ее поведения в ежедневных поездках и финальную оценку по сумме всех впечатлений. Такой подход позволяет объективно определить надежность, удобство и общую практичность автомобиля.

EXEED EXLANTIX ET был отмечен экспертами за сочетание технологичности, продуманного комфорта и высокой эффективности гибридной силовой установки. Полноразмерный кроссовер продемонстрировал стабильность поведения в городских и загородных режимах, качественную шумоизоляцию, премиальную отделку интерьера и высокий уровень удобства для водителя и пассажиров.

Кроссовер оснащен 1,5-литровым бензиновым двигателем и двумя электромоторами общей мощностью 468 л. с., что обеспечивает разгон до 100 км/ч за 4,8 секунды при среднем расходе топлива всего 6,7 л на 100 км. Модель также выдерживает морозы до –30°C, оснащена системой терморегуляции батареи, трехзонным климат-контролем, «зимним пакетом» и комплексом интеллектуальных ассистентов, обеспечивающих комфорт и уверенность в любых дорожных условиях.

EXEED EXLANTIX ET неоднократно был отмечен профессиональным сообществом. Модель установила национальный рекорд по дальности хода без дополнительной подзарядки, получила титул «Самый высокотехнологичный гибридный кроссовер» премии «Внедорожник года», а также была признана «Лучшим гибридом» по версии премии «Золотой клаксон». А победа в «Ресурсном тесте» еще раз подтверждает устойчивый интерес рынка и высокий уровень доверия к EXEED EXLANTIX ET.

Автомобили EXLANTIX ET официально представлены в шоуруме EXEED Центр «Сатурн-Р-Авто», авторизованном для продажи и обслуживания моделей EXLANTIX.

EXEED «САТУРН-Р-АВТО» – единственный дилерский центр в городе Перми, построенный по стандартам 3.0 бренда EXEED.

Что ждет клиентов в автосалоне EXEED?

Новые стандарты касаются как внешнего оформления, так и интерьерных решений. Архитектурная концепция подчеркивает ключевые ценности бренда, интеллектуальные технологии, высочайшее качество и клиентоориентированный подход.

Основная идея проекта – создание комфортного и современного пространства шоурума, в котором можно не только получить полный комплекс услуг дилерского центра, но и приятно провести время в кафе и клиентской зоне. В шоуруме представлен актуальный модельный ряд бренда, выдача автомобилей осуществляется в закрытой, приватной зоне, оказываются консультации клиентам по всем направлениям деятельности.

Предыдущая фотография
Следующая фотография
1 / 2

Кафе и клиентская зона являются визуальным центром притяжения в шоуруме. Интерьерные решения продиктованы пониманием потребностей клиентов EXEED. Разные по концепции зоны помогут каждому клиенту найти независимое пространство в соответствии с целями посещения дилерского центра. В лаундж-зоне каждый клиент может отдохнуть в мягких креслах или на диване, а в зоне кафе неформальную обстановку поддерживает полноценная барная стойка, которая позволит отвлечься от суеты. Приглушенная цветовая гамма и акцентный свет наилучшим образом подчеркивают спокойную и расслабляющую атмосферу. Третий сегмент клиентской зоны – деловое пространство, где можно поработать за ноутбуком, зарядить гаджеты и в неформальной обстановке пообщаться с сотрудниками дилерского центра по любым услугам.

Предыдущая фотография
Следующая фотография
1 / 3

EXEED ЦЕНТР «САТУРН-Р-АВТО» на шоссе Космонавтов, 368Б.
Подробнее по телефону: +7 (342) 250-22-55.
Сайт: saturn-exeed.ru

ООО "Сатурн-Р-АВТО"

Реклама