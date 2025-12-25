Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
В Чувашии сегодня проверят систему оповещения

В Чувашии сегодня в 10:30 пройдет плановая проверка системы оповещения. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по республике.

В Чебоксарах сирены прозвучат на проспекте Мира, улицах 9-й Пятилетки, Хевешской, Хузангая, Шумилова, Социалистической, на площади Победы и в поселке Восточном.

Ведомство призывает жителей сохранять спокойствие и не покидать дома или рабочие места.

В октябре аналогичная проверка прошла в Татарстане и других регионах России. Тогда жители республики слышали звуки сирен, в эфире теле- и радиоканалов прозвучало сообщение.

Анар Зейналов