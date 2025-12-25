Бастрыкин затребовал доклад по делу о нападении собаки на подростка в Краснодаре

СКР проводит расследование по факту нападения безнадзорной собаки на несовершеннолетнего в Краснодаре, сообщает информационный центр ведомства в своем Telegram-канале. Ранее сообщалось, что инцидент произошел в декабре этого года. Бродячая собака укусила 14-летнего подростка за ногу, в результате чего пострадавшему потребовалась медицинская помощь.

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Отмечается, что подобные случаи в краевой столице носят не единичный характер. При этом, по данным СМИ, меры по системному отлову безнадзорных животных в городе не принимаются в достаточном объеме.

По факту произошедшего следственным управлением СКР по Краснодарскому краю возбуждено уголовное дело. Председатель надзорного ведомства Александр Бастрыкин поручил руководителю регионального управления Андрею Маслову представить доклад о ходе расследования, а также о предварительных и окончательных выводах по уголовному делу.

Исполнение данного поручения поставлено на контроль в центральном аппарате Следственного комитета России.

Ранее жители Краснодара неоднократно сообщали о случаях агрессивного поведения бездомных собак. В частности, в ноябре было зафиксировано не менее шести нападений на детей и взрослых в районе кинотеатра «Болгария», по которым также было возбуждено уголовное дело.

Мария Удовик