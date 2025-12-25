Глава СКР требует доклад по делу о смерти ребенка в больнице в Крыму

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил ускорить расследование уголовного дела о ненадлежащем оказании медицинской помощи пятилетней девочке в Республике Крым. Поводом для поручения стало обращение жительницы региона, направленное в адрес главы СК через его приемную в социальной сети «ВКонтакте», в котором она выразила несогласие с ходом установления обстоятельств произошедшего.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Как следует из материалов обращения, в марте 2023 года ребенок с резким ухудшением состояния в течение суток трижды переводился между медицинскими учреждениями Симферополя и Бахчисарая. При этом, по словам заявительницы, необходимое обследование проведено не было, точный диагноз своевременно не установлен, а в реанимационное отделение девочку поместили с опозданием. В результате ребенок скончался. К настоящему времени, как утверждается, никто к ответственности не привлечен.

Уголовное дело по данному факту расследуется Главным следственным управлением СК России по Республике Крым и Севастополю с марта 2023 года. Александр Бастрыкин поручил руководителю регионального управления Владимиру Терентьеву активизировать следственные действия и представить доклад о результатах. Исполнение поручения поставлено на контроль центрального аппарата Следственного комитета.

Вячеслав Рыжков