В сочинском нацпарке опровергли информацию о продаже нелегальных туров

Сочинский национальный парк опроверг сообщения о продаже нелегальных туров на своей территории, заявив, что коммерческая деятельность здесь осуществляется в рамках действующих нормативов и под контролем администрации. Как сообщил ТАСС первый заместитель директора нацпарка Владимир Титов, учреждение не занимается реализацией туристических маршрутов, а все турфирмы, экскурсоводы и инструкторы-проводники работают на равных условиях с соблюдением природоохранных требований, ограничивающих хозяйственное использование наиболее уязвимых участков.

Поводом для комментариев стала публикация «Известий» о проверке Генпрокуратуры Сочинского национального парка и Кавказского биосферного заповедника, в ходе которой, по данным издания, были выявлены нарушения на сумму свыше 3 млрд руб. В материале утверждалось, что на особо охраняемых природных территориях сложилась «серая зона» в части допуска туристических групп, а часть нарушений якобы относится к периоду с 2023 года, когда исполняющим обязанности директора Сочинского нацпарка стал Сергей Шевелев.

В администрации парка подчеркнули, что более половины его территории открыто для туризма и рекреации, ежегодно его посещают свыше 5 млн человек. При этом доступ физических лиц возможен только при наличии специального разрешения, а посещение экологических троп осуществляется по билетам, приобретаемым на контрольно-пропускных пунктах.

Сочинский национальный парк был создан в 1983 году и является первым национальным парком России. Он расположен вдоль черноморского побережья в границах Сочи и подведомствен Минприроды РФ. Площадь парка составляет около 214 тыс. га, большая часть которых покрыта горными лесами. Флора насчитывает более 2,2 тыс. видов, значительная доля которых относится к реликтовым и эндемичным и включена в Красные книги различного уровня.

Вячеслав Рыжков