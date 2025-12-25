Жителю Ленобласти заочно предъявили обвинение в распространении фейков о ВС РФ

Следствие заочно предъявило обвинение жителю Ленобласти в публичном распространении заведомо ложной информации об использовании Вооруженных Сил РФ. Он опубликовал пост с фейками о российской армии, сообщили в СУ СКР по региону.

В отношении 38-летнего мужчины возбуждено дело по п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ. По информации ведомства, в конце августа 2023 года, находясь за границей, он опубликовал на личной странице ложную информацию о действиях Вооруженных сил РФ. Пост был доступен неограниченному кругу лиц.

Экспертиза подтвердила совершение преступления. Мужчина объявлен в международный розыск, суд заочно арестовал его.

