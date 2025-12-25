За ночь над Кубанью и Адыгеей сбили 15 БПЛА

В течение ночи с 24 на 25 декабря дежурные средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 141 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Наибольшее число дронов было сбито над Брянской областью — 62. Еще 12 БПЛА уничтожены над Тульской областью, 11 — над Калужской, девять — над Московским регионом. В небе над Республикой Адыгея перехвачено восемь беспилотников, над Краснодарским краем — семь, над Республикой Крым и Ростовской областью — по шесть, над Белгородской, Воронежской областями и акваторией Азовского моря — по пять. Четыре БПЛА были сбиты над Курской областью, один — над Волгоградской областью.

Ранее в аэропорту Краснодара сняли временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Их вводили на фоне объявленной ночью в регионе беспилотной опасности. В ходе атаки пострадал порт Темрюка, загорелись две емкости с нефтепродуктами. Также пожар произошел на агропредприятии в селе Николаевка Щербиновского района.

Вячеслав Рыжков