На Кубани после атаки БПЛА повреждены здание и техника агрокомпании
В селе Николаевка Щербиновского района Краснодарского края в ночь на 25 декабря на агропредприятии произошел пожар, который быстро потушили, сообщает региональный оперштаб.
Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ
Повреждения получили несколько производственных корпусов и агротехника. На месте работают оперативные и специальные службы. О пострадавших не сообщается.
Ранее «Ъ-Кубань» писал, что в темрюкском порту горят резервуары с нефтепродуктами.