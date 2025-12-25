Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На Кубани после атаки БПЛА повреждены здание и техника агрокомпании

В селе Николаевка Щербиновского района Краснодарского края в ночь на 25 декабря на агропредприятии произошел пожар, который быстро потушили, сообщает региональный оперштаб.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Повреждения получили несколько производственных корпусов и агротехника. На месте работают оперативные и специальные службы. О пострадавших не сообщается.

Ранее «Ъ-Кубань» писал, что в темрюкском порту горят резервуары с нефтепродуктами.

Маргарита Синкевич

