Обозреватель “Ъ FM” Павел Шинский рассказывает о появлении в России традиции наряжать хвою на Новый год и Рождество.

Зимний праздник и вечнозеленое дерево — это сочетание любили еще наши пращуры. Правда, и праздник у них был другим, и дерево не хвойным. В Древнем Египте дома украшали пальмовыми листьями, отмечая день зимнего солнцестояния, когда солнце побеждает мрак, а жизнь берет верх над смертью. У кельтов символом возрождения почиталась омела, а у древних германцев — дуб.

Святой Бонифаций заменил языческий дуб елью, назвав ее древом младенца Христа. Мартин Лютер в XVI веке первым украсил макушку ели звездой в память о Вифлеемском чуде. Россиян наряжать елочки убедила в XIX столетии супруга Николая I Александра Федоровна, урожденная Вильгельмина Прусская. За пару десятилетий обычай прижился, да так, что даже советская власть не решилась его тронуть, только переместилась с рождественских дней на новогодние. И правда, разница невелика: зима, снег, хвойные лапы и одна на всех надежда на счастье в новом году.

Павел Шинский