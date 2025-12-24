РСПП предложил ввести дополнительную поддержку бизнеса Анапы

Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) направил в адрес правительства России предложения о дополнительных мерах поддержки туристического бизнеса Анапы. Письмо было направлено в адрес вице-премьера Виталия Савельева от руководителя РСПП Александра Шохина.

Союз промышленников и предпринимателей инициировал введение налоговых и кредитных каникул, а также снижение страховых взносов до 15% и предоставление льготных кредитов для бизнеса Анапы, пострадавшего в результате ЧС в Керченском проливе. РСПП считает нужным ввести мораторий на банкротство гостиниц, санаториев и других объектов туристической направленности для сохранения занятости в отрасли.

Представители союза предложили продлить программы субсидий на восстановление пляжной инфраструктуры для арендаторов пляжных территорий. По мнению членов РСПП, региональным бюджетам следует распределить квоты на приобретение путевок в детские лагеря Анапы.

София Моисеенко