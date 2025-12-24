В Татарстане передали в суд дело об убийствах проституток

Следственное управление следственного комитета по Татарстану завершило расследование уголовного дела в отношении 27-летней жительницы Челябинской области, обвиняемой в убийстве двух проституток в Татарстане. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по республике.

По версии следствия, обвиняемая входила в организованную группу, которая с 2012 года занималась организацией проституции в Татарстане и других регионах.

Следствием установлено, что в 2019 году она и организаторы преступного бизнеса убили 17-летнюю девушку, ранее вовлеченную в проституцию. Ее обманом вывезли в Верхнеуслонский район Татарстана, опоили и задушили, после чего тело расчленили и спрятали в лесу. Также в 2020 году участники группы убили еще одну проститутку в Казани и похитили ее двухлетнего ребенка.

Уголовное дело направлено в суд, жительницу Челябинской области обвиняют в совершении преступлений, предусмотренных п.п. «а», «в», «ж», «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух лиц, лица, заведомо для виновного, находящегося в беспомощном состоянии, совершенное организованной группой, с целью скрыть другое преступление). Расследование в отношении других участников группы продолжается.

Анна Кайдалова