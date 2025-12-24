Жителя Таганрога обвинили в нападении на полицейских
В Таганроге предстанет перед судом 31-летний местный житель по обвинению в применении насилия в отношении сотрудников полиции (ч. 1 ст.318 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Ростовской области.
Фото: Кирилл Полевой, Коммерсантъ
По версии следствия, ночью 4 ноября 2025 года наряд полиции прибыл во двор одного из многоквартирных домов на вызов о нарушении порядка. На законные требования полицейских мужчина ударил одного из них по лицу, а при попытке доставить его в служебный автомобиль укусил другого.
На время следствия фигурант был заключен под стражу.