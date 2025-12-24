Жителя Таганрога обвинили в нападении на полицейских

В Таганроге предстанет перед судом 31-летний местный житель по обвинению в применении насилия в отношении сотрудников полиции (ч. 1 ст.318 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Ростовской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Кирилл Полевой, Коммерсантъ Фото: Кирилл Полевой, Коммерсантъ

По версии следствия, ночью 4 ноября 2025 года наряд полиции прибыл во двор одного из многоквартирных домов на вызов о нарушении порядка. На законные требования полицейских мужчина ударил одного из них по лицу, а при попытке доставить его в служебный автомобиль укусил другого.

На время следствия фигурант был заключен под стражу.

Наталья Белоштейн