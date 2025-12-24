Новогодний отдых в горах Сочи подорожал на 10%

Зимний отдых в горном кластере Сочи подорожал на 7–10% по сравнению с прошлым годом, средний чек поездки составляет 95–100 тыс. руб. на человека, сообщает Ассоциация туроператоров России. Рост цен связан с высокой загрузкой на новогодние праздники и увеличением числа бронирований с заездом после 5 января. Эксперты прогнозируют умеренный рост сезона при условии благоприятной погоды и равномерного распределения туристического потока, пишет «Ъ-Сочи».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По словам вице-президента АТОР Сергея Ромашкина, прибрежная часть Сочи демонстрирует рост на 3–4%, тогда как горнолыжный сегмент Красной Поляны временно снизился на 8–10% из-за позднего старта сезона катания. Один снегопад может изменить ситуацию, увеличив спрос и восстановив загрузку в горах.

Средний чек включает перелет, проживание в отеле рядом с подъемниками и ски-пасс. Красная Поляна остается самым дорогим горнолыжным курортом страны, что сдерживает спрос на фоне общего сокращения туристических расходов. Рост цен за год оценивается в 7–8%, то есть примерно на уровне инфляции, однако базовый уровень стоимости уже был высоким.

Вице-президент Альянса туристических агентств Алексан Мкртчян отмечает, что Красная Поляна остается единственным российским курортом, способным конкурировать с Альпами. До пандемии около полумиллиона россиян ездили кататься за границу, сейчас за рубеж отправляются порядка 25 тыс., а остальные выбирают Красную Поляну благодаря современной инфраструктуре и высокому уровню гостиничного обслуживания.

Вячеслав Рыжков