В детских лагерях Татарстана установят веревочные парки за 10,5 млн рублей

В Татарстане планируют установить веревочные парки в трех детских оздоровительных лагерях. На эти цели выделят 10,55 млн руб. Соответствующий тендер опубликован на сайте госзакупок.

Подрядчик должен поставить, установить и в течение трех лет обслуживать веревочные парки в трех лагерях республики: в лагерях «Мирас-Наследие» и «Мечта» в Зеленодольском районе, а также в ДОЛ «Добрый» в Высокогорском районе. В зависимости от площадки предусмотрено от двух до трех маршрутов протяженностью от 250 до 350 метров и высотой до 6 метров, все они будут оснащены системой непрерывной страховки.

Веревочные парки должны установить до 31 марта 2026 года.

Финансирование будет осуществляться за счет бюджета республики и внебюджетных источников. Заказчиком работ выступает ГБУ «Республиканский центр по организации оздоровления, отдыха и занятости детей и подростков „Лето“».

