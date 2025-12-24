Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Прикамье сменится глава общественной приемной председателя партии «Единая Россия»

В Пермском крае сменят руководителя региональной общественной приемной председателя партии «Единая Россия» Дмитрия Медведева. Нынешний руководитель Александр Бойченко написал заявление об отставке. Об этом сообщает пресс-служба регионального отделения «Единой России».

Александр Бойченко

Александр Бойченко

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Александр Бойченко

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Заявление об отставке господина Бойченко было рассмотрено на заседании регионального политсовета партии и отправлено для утверждения в Москву. Новым руководителем приемной предложено назначить заместителя руководителя приемной и Штаба общественной поддержки Елену Савельеву. Ее кандидатура внесена для согласования в президиум Генсовета «Единой России».