В Прикамье сменится глава общественной приемной председателя партии «Единая Россия»

В Пермском крае сменят руководителя региональной общественной приемной председателя партии «Единая Россия» Дмитрия Медведева. Нынешний руководитель Александр Бойченко написал заявление об отставке. Об этом сообщает пресс-служба регионального отделения «Единой России».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Бойченко

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Александр Бойченко

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Заявление об отставке господина Бойченко было рассмотрено на заседании регионального политсовета партии и отправлено для утверждения в Москву. Новым руководителем приемной предложено назначить заместителя руководителя приемной и Штаба общественной поддержки Елену Савельеву. Ее кандидатура внесена для согласования в президиум Генсовета «Единой России».