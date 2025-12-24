В Прикамье сменится глава общественной приемной председателя партии «Единая Россия»
В Пермском крае сменят руководителя региональной общественной приемной председателя партии «Единая Россия» Дмитрия Медведева. Нынешний руководитель Александр Бойченко написал заявление об отставке. Об этом сообщает пресс-служба регионального отделения «Единой России».
Александр Бойченко
Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ
Заявление об отставке господина Бойченко было рассмотрено на заседании регионального политсовета партии и отправлено для утверждения в Москву. Новым руководителем приемной предложено назначить заместителя руководителя приемной и Штаба общественной поддержки Елену Савельеву. Ее кандидатура внесена для согласования в президиум Генсовета «Единой России».