Метшин: реновация жилья в Казани — вопрос времени

Проект реновации жилого фонда в Казани неизбежен. В этом столица Татарстана перенимает опыт Москвы, сообщил мэр города Ильсур Метшин.

В качестве возможного примера будущей реновации он назвал территорию в районе улицы Галиаскара Камала, где, по словам господина Метшина, легче снести пятиэтажки и переселить жителей в более комфортное жилье с чуть большей этажностью. При этом он подчеркнул, что реновация — перспектива не ближайшего года.

Он подчеркнул, что хрущевки изначально строились как временное жилье. Несмотря на то что их срок службы продлен за счет капитального ремонта, вопрос их дальнейшей эксплуатации во многом упирается в рыночную стоимость и комфорт проживания.

Анна Кайдалова