«Роза Хутор» запустит детский абонемент по федеральной инициативе

Горнолыжный курорт «Роза Хутор» откроет XV зимний сезон 2025/2026 годов и представит федеральную инициативу для детей — абонемент «Горный кристалл: расти, сияй, побеждай». Программа рассчитана на 15 дней катания, пять из которых можно провести на «Розе Хутор», десять — на домашнем курорте своего региона. Стоимость абонемента фиксированная и доступная.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Проект поддержали 16 российских курортов, включая «Горный воздух» (Южно-Сахалинск), «Губаха» (Пермский край), фанпарк «Бобровый лог» (Красноярск), «Лапарк» (Мончегорск), ГЛК «СОК» — крупнейший горный комплекс Поволжья, восемь курортов Подмосковья и три курорта Ленинградской области. «Горный кристалл» стал первым детским абонементом, формирующим единую «зимнюю карту» катания от Дальнего Востока до Северного Кавказа.

Открытие сезона на «Розе Хутор» запланировано на декабрь 2025 года с праздничной новогодней программой. Продажи детского абонемента стартуют 12 января в кассах «Роза Хутор» и партнерских курортов.

Вячеслав Рыжков