Изменится маршрут автобуса из Челябинска в Кременкуль

С 25 декабря автобус №213 Кременкуль — Челябинск (Чичерина) начнет ходить по новому маршруту. Он будет следовать по Новоградскому проспекту через остановку «Кардиоцентр», заезд в поселок Градский прииск отменяется. Об этом сообщает telegram-канал «Челябинский общественный транспорт».

Перевозчиком является индивидуальный предприниматель. С ним заключили долгосрочный госконтракт, что позволило обновить подвижной состав. На линию выйдут шесть низкопольных автобусов малого класса. Они оборудованы минимум 16 местами для сидения, кондиционером, валидаторами и USB-зарядками на поручнях.

В поселок Градский прииск организовали заезд автобуса по нерегулируемому тарифу №215 Дарьино — Челябинск (Чичерина).

Виталина Ярховска