«Красное Сормово» передало заказчику второй краболов-процессор «Кильдин»

Нижегородский судостроительный завод «Красное Сормово» передал «Северо-западному рыбопромышленному консорциуму» (СЗРК) второй краболов-процессор проекта КСП01 «Кильдин». Как писал «Ъ-Приволжье», судно было спущено на воду в начале апреля 2025 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

В октябре судно отправили в Санкт-Петербург для завершения строительства, швартовных и ходовых испытаний. В декабре «Кильдин» успешно прошел ходовые испытания в Балтийском море.

«Одной из главных задач была проверка пропульсивного комплекса судна. Все системы, устройства и механизмы отработали в штатном режиме»,— отметил руководитель проекта Алексей Моисеев.

Как сообщалось, серия из пяти краболовов строится на «Красном Сормове» по заказу СЗРК в рамках федеральной инвестиционной программы «квоты под киль».

Первое судно проекта КСП01 «Вайгач» завод «Красное Сормово» спустил на воду в июле 2022 года.

Андрей Репин