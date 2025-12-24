PAN City Group: год, объединяющий две миссии – создание среды для жизни и инфраструктуры для цифровой экономики

Среди приоритетов девелопера PAN City Group1 – не только создание комфортной жилой среды, но и развитие специализированной инфраструктуры для цифровой отрасли. Мы видим высокий спрос как на современное «умное» жилье, так и на площадки для высокотехнологичного бизнеса. Это единая экосистема, в которой технологии улучшают жизнь, а запросы современного жителя формируют спрос на инновации.

В уходящем году девелопер PAN City Group продолжает активное строительство жилого дома «Притяжение»2 в Кондратово – сдача комплекса запланирована уже на первый квартал следующего года. ЖК «Притяжение» сочетает в себе не только комфортные, эргономичные квартиры с полной качественной отделкой, но и уникальные общие зоны: мультисценарный зеленый двор-парк, коворкинг и детские игровые пространства. Это живая, многофункциональная среда, в которой каждый найдет место для себя, а общее пространство становится тем самым магнитом, который превращает соседей в друзей.

На текущий момент ведется активная отделка в квартирах и местах общего пользования, работы по благоустройству, завершается монтаж инженерных систем лифтового оборудования.

Развитие инновационной недвижимости – важная сфера интересов девелопера. PAN City Group в партнерстве с «ЭР-Телеком Холдингом» и технопарком Morion Digital продолжает формирование сети технопарков в Перми, Саратове, Нижнем Новгороде, Омске. Технопарки предлагают своим резидентам не просто площади, а полный сервис: экосистему услуг, коворкинги, конгрессно-выставочную инфраструктуру, зоны рекреации и уникальный событийный ряд, благодаря чему стартапы и крупные компании получают возможность быстрого масштабирования в условиях инновационной среды и коллаборации.

В уходящем году девелопер PAN City Group подводит итоги первого года работы технопарка «Саратов Диджитал». Технопарк сегодня – это 12 высокотехнологичных компаний-резидентов, среди которых – АО «ЭР-Телеком Холдинг», ООО «ТЦР» (Центр разработки Т-Банка), ООО «Проксима», ООО «Мастер софт», ООО «Интернет технологии», ООО «Ханттек», ООО «ИТ-Инжиниринг» и другие. В технопарке также открыт коворкинг Министерства цифрового развития и связи Саратовской области. «Саратов Диджитал» стал инновационной событийной площадкой города. Это уникальное, трансформируемое пространство, деловая часть которого органично взаимодействует с просторной площадкой под открытым небом. За прошедший год на территории технопарка прошло более 40 значимых мероприятий, в которых приняли участие более 10 тыс. человек.

Жители Саратова по достоинству оценили территорию технопарка – уникальное фестивальное пространство с арт-объектами, сценой и аудиосистемой, кофейней и зонами отдыха. Это место стало любимой точкой притяжения для наших резидентов и жителей города, ведь здесь можно поработать на свежем воздухе, отдохнуть с чашкой кофе во время перерыва и просто приятно провести время.

Технопарк «Саратов Диджитал» сегодня – это движущая сила инноваций Саратовской области. Он продолжает укреплять свои позиции как центр высоких технологий в регионе и уделяет большое внимание взаимодействию с представителями креативных индустрий региона.

Продолжается активная работа в части создания технопарка в сфере высоких технологий «Омск Диджитал» в самом сердце Сибири. Проект прошел отбор на участие в субсидии на создание и развитие инфраструктуры для субъектов МСП. В конкурсе участвовало 50 проектов из 33 регионов РФ. На текущий момент завершается стадия проектирования, в планах с начала года приступить к реконструкции следующего этапа – 10 тыс. кв. м площадей и в 2027 году открыть технопарк. Уже сейчас заключено восемь соглашений с будущими резидентами о намерениях вести деятельность на территории создаваемого технопарка.

Впереди у PAN City Group множество планов, современные идеи и новые горизонты. В приоритетах компании – качество, инновации и создание комплексной среды для жизни и работы. Мы с оптимизмом и уверенностью встречаем новый, 2026 год и благодарим наших партнеров и клиентов за оказанное доверие. Команда PAN City Group желает вам яркого Нового года, полного радости и новых свершений!

1 PAN City Group – ООО «ПАН Сити Групп» – управляющая организация ООО СЗ «СИТИ Проект». 2 ЖК «Притяжение» / Дом «Притяжение» – строящийся многоквартирный жилой дом по адресу: Пермский край, Пермский район, д. Кондратово, ул. Водопроводная, 6а. Застройщик – Общество с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик «СИТИ Проект». Проектная декларация размещена на сайте Единой информационной системы жилищного строительства https://наш.дом.рф/ (ID – 55655), на сайте застройщика https://pancityproject.ru/, а также на сайте https://дом-притяжение.рф.

