В Ростовской области досрочно выплатят пенсии и пособия

В Ростовской области выплаты пособий и часть пенсии перенесли на конец декабря из-за новогодних каникул. Об этом сообщает пресс-служба донского правительства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Детские пособия, которые должны были поступить в начале января, зачислят на счета 25 декабря. Изменения затронут семьи, выбравшие безналичный способ получения через банк. Получатели выплат через почтовые отделения будут получать средства в январе до 25 числа согласно графику работы «Почты России».

Досрочное перечисление коснется и единого пособия на детей до 17 лет и по беременности, ежемесячного пособия по уходу за ребенком до полутора лет, ежемесячного пособия на первого ребенка до трех лет, ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего по призыву и ежемесячной выплаты из материнского капитала на ребенка до трех лет.

Пенсионеры, которым выплата назначена на 10 января, получат средства 26 декабря. Досрочное перечисление распространяется на все виды пенсий — страховые, социальные, накопительные, по старости и инвалидности. Вместе с пенсией досрочно поступят и другие выплаты социального фонда. Уточняется, что все средства зачислятся автоматически без дополнительных обращений.

Получатели пенсий 16 и 23 января будут получать выплаты по обычному расписанию. Пенсионеры, пользующиеся услугами почтовой доставки, получат январские средства в привычные даты с учетом праздничного графика работы отделений связи.

Константин Соловьев