В Краснодаре планируют строительство ресторанного комплекса с бассейном

В Краснодаре на улице Береговой планируется строительство двухэтажного ресторанного комплекса с открытым бассейном общей площадью почти 2,5 тыс. кв. м. Проект получил согласование архитектурного облика, следует из постановления, опубликованного на сайте городской администрации.

Заявителем выступил предприниматель Радик Мамоян. Согласно данным системы «СПАРК-Интерфакс», ему принадлежит строительная компания «РСИ-К», зарегистрированная в Краснодаре в 2010 году. Объект предполагается разместить на земельном участке площадью около 3,9 тыс. кв. м, расположенном вблизи берега реки Кубань.

Функционально здание заявлено как ресторан, кафе или бар. Проект предусматривает создание общественного пространства с бассейном и сопутствующей инфраструктурой, рассчитанного на посетителей как в дневное, так и в вечернее время.

Вячеслав Рыжков