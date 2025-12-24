Французские рестораны переходят на ЗОЖ

Обозреватель “Ъ FM” Яна Лубнина рассказывает о том, почему во Франции начали пересматривать традицию поздних ужинов.



Странное явление заметили жители Парижа: рестораны стали открываться раньше. Традиционно ужин во Франции — главный прием пищи, к нему тщательно готовятся, его ждут, продумывают меню, подолгу сидят за столом и используют это время для общения с близкими. Никого не удивит, если семья сядет за стол в 22:00 или в 22:30 после всех дел и забот. Из-за этой культурной особенности уважающие себя рестораны обычно делали перерыв между ланчем и сервировкой ужина. Газета Le Figaro констатирует: что-то изменилось. Все больше ресторанов стали открываться раньше и собирать примечательную публику. Прежде ранних посетителей французы слегка пренебрежительно называли цыплятами — это те, кто почему-то ужинает рано. Тут стоит уточнить, что рано — это, например, в 19:00 или даже 20:00. В последнее время все больше людей собираются пораньше — в 17:00–18:00 — во избежание вечерних очередей. А рестораны к этому адаптируются.

Основных версий две: во-первых, такой пересмотр графика питания может быть следствием глобализации. В одной из крупнейших мировых столиц много людей из разных культур, и бизнес вынужден это учесть. Например, японцы привыкли ужинать не позже семи вечера. Во-вторых, есть слишком поздно не очень-то полезно, говорят специалисты. Необходимость справиться с сытным ужином вынуждает организм усиленно работать, тогда как перед сном, наоборот, активность стоит снижать. Молодое поколение особенно внимательно относится к своему здоровью. В итоге стремление питаться осознанно, кажется, вступает в противоречие с парижской классикой — веселыми, шумными ужинами с бесконечными закусками и обязательно вином. По-бунтарски хочется произнести sante и чокнуться бокалами.

