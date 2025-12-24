Обозреватель “Ъ FM” Анна Кулецкая рассказывает о пользе и возможных рисках для здоровья такой модели питания.

Исторически человек не имел круглосуточного доступа к еде. Периоды охоты и наслаждения сменялись бездействием пищеварения. Сейчас холодильник и супермаркеты доступны 24/7, и это, как считают некоторые исследователи, неестественная и даже вредная нагрузка на метаболизм. Интервальное голодание оформилось в тренд в XXI веке. Одна из ключевых фигур — японский биолог Ёсинори Осуми. Десять лет назад он получил Нобелевскую премию за исследование механизма аутофагии или самопоедания клеток. Технически он не изучал голодание напрямую, но его работы показали: когда клетка испытывает стресс, она запускает процесс утилизации своих поврежденных компонентов и превращает их в энергию. На этот научный фундамент опираются все приверженцы интервального голодания, а термин «аутофагия» стал модным словом в статьях об этой диете.

Главное правило — выдержать большой перерыв между приемами пищи. Самой простой называют схему 12 на 12, где полдня вы посвящаете отдыху от холодильника. Классический вариант — 16 часов отводится на голодание и восемь — на прием пищи. Еще есть варианты питаться пять дней в обычном режиме и дважды в неделю жестко ограничивать калории. А диета воина подразумевает четырехчасовое окно для пиршества, то есть только раз в день. Но все эти варианты, как сообщают некоторые исследователи, благотворно влияют на уровень инсулина, давление и метаболизм в целом. Но есть и второй лагерь: другие ученые заявляют, что им недостаточно доказательств, чтобы назвать это панацеей и диетой без побочных эффектов. А главный их аргумент такой: чтобы управлять весом, не надо играть часами, лучше не объедаться и выбирать качественные продукты.

Анна Кулецкая