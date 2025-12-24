Краснодарстат: на Кубани мужчины работают на 9% больше женщин

Краснодарстат завершил выборочное наблюдение использования суточного фонда времени населением Краснодарского края. Исследование проходило с 14 августа по 12 сентября 2024 года и охватило 1288 домохозяйств.

Опрос показал, что больше всего времени жители региона старше 15 лет тратят на сон — 36,1% суток. На работу приходится 17% времени, свободное время составляет 13,8%, личная гигиена занимает 12,6%, домашние дела — 9,2%, общение с близкими — 2,8%.

Мужчины и женщины по-разному распределяют свое время. В будние дни представители сильного пола работают 28,4% суточного времени, женщины — 19,2%.

Домашним делам женщины уделяют значительно больше внимания. На приготовление пищи, уборку и стирку они тратят 13,2% времени, мужчины — только 4,2%. Уходу за детьми женщины посвящают 2,1% суток, мужчины — 0,6%.

На развлечения, спорт, отдых и культурный досуг у женщин остается 12,5% времени, у мужчин — 15,6%.

Для сбора данных специалисты отобрали 92 счетных участка: 50 в городах и 42 в сельской местности. Выборка включала 700 городских и 588 сельских домохозяйств.

Такое исследование проводится раз в пять лет по всей России. Впервые оно состоялось в 2014 году. Следующий опрос запланирован на 2029 год.

Наталья Решетняк