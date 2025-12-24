В Азове запустили новую котельную за 120 млн рублей

«Азовтеплоэнерго» запустила новую котельную на ул. Инзенская в Азове мощностью 18 Гкал/час, которая обеспечит теплом Западный микрорайон, включая медицинские и образовательные учреждения. Об этом сообщила пресс-служба городской администрации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По информации ведомства, новое оборудование станет серьезным резервом для тепловой сети города в период пиковых нагрузок. Котельная заменит выводимое из эксплуатации оборудование «Азовского оптико-механического завода».

Компания заключила концессионное соглашение с администрацией Азова в конце 2024 года. Согласно документу, предприятие обязалось построить котельную установленной мощностью 17,9 Гкал/час и проложить теплосети протяженностью 1,2 тыс. трассовых метров для переподключения потребителей от устаревающих котельных к новым. Общий объем капиталовложений на 2025 год составляет 120,1 млн руб. с НДС.

До 2031 года «Азовтеплоэнерго» планирует вложить в модернизацию систем теплоснабжения города 1,2 млрд руб. За этот период будут реконструированы 16 котельных, демонтированы шесть устаревших, возведены три новых котельных и теплосети общей протяженностью 2,2 тыс. трассовых метров. Концессионер получил системы в управление до конца 2039 года.

Осенью 2024 года контроль над «Азовтеплоэнерго» перешел к АО «РКС» из Московской области, собственники которого не раскрываются.

Валентина Любашенко