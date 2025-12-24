Кредитный портфель жителей Кубани превысил 1,58 трлн рублей

Кредитный портфель физических лиц в Краснодарском крае к ноябрю 2025 года превысил 1,58 трлн руб., увеличившись за год на 3%. Показатель выглядит лучше среднероссийского, где за тот же период зафиксировано снижение на 1,9%, и несколько опережает динамику в Южном федеральном округе, составившую 1,2%, следует из данных Южного ГУ Банка России, которые приводит БФМ Краснодар.

Рост совокупного портфеля обеспечило ипотечное кредитование: объем ипотечных займов в регионе превысил 896 млрд руб., прибавив 11,3% в годовом выражении. В то же время сегмент потребительских кредитов сократился — их объем снизился на 6,2%, примерно до 688 млрд руб.

На этом фоне в ЮФО отмечается удешевление долгосрочных заимствований для населения. Средняя процентная ставка по кредитам физическим лицам на срок свыше года в октябре 2025 года составила 16,1%, что на 2,9 п.п. ниже уровня годичной давности.

Вячеслав Рыжков