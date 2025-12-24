Энергетики «Кубаньэнерго» устранили аварию на сетях в центре Краснодара

Специалисты «Кубаньэнерго» устранили кратковременное технологическое нарушение на высоковольтной линии электропередачи, из-за которого было временно ограничено электроснабжение части Центрального и Карасунского округов Краснодара. Для восстановления подачи электроэнергии энергетики оперативно выполнили необходимые переключения, после чего потребители были вновь подключены к сети, сообщили в пресс-службе компании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

По предварительным данным, причиной инцидента стало нарушение охранной зоны линии электропередачи сторонней крупногабаритной техникой. Отключение сопровождалось скачком напряжения, в результате которого в городе вышли из строя около 60 светофоров в Карасунском, Центральном и Западном округах. Власти призывали автомобилистов соблюдать повышенную осторожность.

Из-за перебоев также временно приостанавливалось движение трамвайных маршрутов №1, 2, 3, 6, 7, 8, 11, 15 и 21, а также троллейбусных маршрутов №6, 8 и 20. По информации МУП «КТТУ», движение общественного транспорта было восстановлено. К 13:24 энергетики полностью возобновили работу всех светофорных объектов.

Вячеслав Рыжков