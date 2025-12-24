Проект «ЯрПарка» в Казани получил разрешение на строительство

Проект многофункционального комплекса «ЯрПарк» на берегу реки Казанки получил разрешение на строительство. Об этом сообщил мэр Казани Ильсур Метшин в ходе встречи с журналистами.

Господин Метшин уточнил, что шесть корпусов комплекса уже прошли госэкспертизу. Всего в состав «ЯрПарка» войдет 13 корпусов. Строительством занимается китайская корпорация PowerChina International Group Limited. Компания занимает седьмое место в рейтинге крупнейших мировых подрядчиков.

Инвестиции в проект составят около 28,7 млрд руб. В структуру комплекса войдут люкс-гостиница, торговый центр, офисные помещения, детский сад и площадки для мероприятий.

Диана Соловьёва