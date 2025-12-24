Уголовное дело возбудили после драки с участием охранников петербургского клуба

По факту избиения мужчины охранниками клуба на Дунайском проспекте возбуждено уголовное дело. Пострадавший получил черепно-мозговую травму, сообщили в пресс-службе регионального управления МВД РФ.

Заявление об избиении написал 39-летний житель Архангельской области. Он пытался попасть в ночной клуб в алкогольном опьянении, однако охранники не пустили его.

Это переросло в потасовку. Туристу с черепно-мозговой травмой и ушибами пришлось обратиться за медпомощью. После его отправили на амбулаторное лечение.

Татьяна Титаева