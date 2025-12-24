Башкирия получит на сохранение лесов из федерального бюджета 88,4 млн рублей

В Башкирии в рамках проекта «Сохранение лесов» из федерального бюджета выделили 88,4 млн руб., сообщает пресс-служба правительства республики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По словам премьер-министра региона Андрея Назарова, в 2019-2024 годы в Башкирии восстановили более 93 тыс. га леса. Закуплено 700 единиц техники, оборудования и инвентаря. Общий объем федерального финансирования на эти цели — более 1 млрд руб. Площадь лесовосстановления и лесоразведения, начиная с 2021 года, превышает площадь вырубленных и погибших лесных насаждений, отметил он.

В этом году министерство лесного хозяйства республики продолжает участвовать в федеральном проекте «Сохранение лесов» в рамках национального проекта «Экологическое благополучие». Планируется увеличить отношение площади лесовосстановления к площади вырубленных и погибших лесных насаждений, значение которого запланировано со 100% в 2025 году до 112% к 2030 году.

В 2026 году планируется достичь баланса выбытия и воспроизводства лесов в соотношении не менее 103%, предполагается провести лесовосстановительных мероприятий на площади не менее 13 тыс. га, отметил господин Назаров.

Майя Иванова