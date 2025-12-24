В трех поселках Челябинской области объявили карантин из-за бешенства

В Челябинской области ввели карантин по бешенству животных сразу в трех поселках. Заболевание выявили у двух собак и кошки. Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.

Собак с бешенством обнаружили в частных домах поселков Гогино и Бреды Брединского муниципального округа, а кошку — в поселке Сафроновский Верхнеуральского округа. Карантин действует в радиусе 2 км от очага заболевания.

На этой территории нельзя лечить животных, восприимчивых к бешенству, привозить их туда или увозить, проводить с ними ярмарки и выставки. Карантин действует 60 дней после убоя последнего заболевшего животного.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», карантин по бешенству также действует в СНТ «Коммунальщик» Копейска.

Ольга Воробьева