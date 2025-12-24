Две девушки пострадали от наркодилера-насильника в Удмуртии

Ленинский райсуд вынес приговор 47-летнему бывшему участнику СВО из Удмуртии, склонившего двух несовершеннолетних девушек к потреблению наркотиков и изнасиловавшего одну из них. Также он обвиняется в незаконном обороте психотропных веществ. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов региона.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Суд установил, что подсудимый приглашал к себе в квартиру на ул. Гагарина девушек 2009 и 2007 года рождения в августе 2024 года и в марте 2025 года. Мужчина сначала склонил девушек к потреблению наркотиков, а затем продал им запрещенное вещество (п. «а» ч. 3 ст. 230 УК, ст. 228.1 УК, ч. 3 ст. 131 УК).

«В августе 2024 года подсудимый, находясь в своей квартире с девушкой 2009 года рождения, высказал в ее адрес угрозы убийством и угрозы применения насилия в отношении нее и сестры <...> которые она в сложившейся обстановке восприняла реально»,— говорится в сообщении. Далее мужчина изнасиловал девушку.

В суде мужчина вину не признал. За преступные действия его осудили на 16 лет лишения свободы. Гражданский иск в отношении потерпевшей в размере 200 тыс. руб. также был удовлетворен судом.

Владислав Галичанин