В Ростовской области два человека погибли при пожарах за сутки

За прошедшие сутки в Ростовской области при пожарах погибли два человека. Об этом сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС.

По информации ведомства, в пос. Красный Сулин из-за неосторожности при курении погиб 68-летний мужчина. Происшествие случилось в пер. Покровского. Возгорание на площади 30 кв. м ликвидировали восемь сотрудников МЧС России с помощью двух спецмашин.

В Донецке Ростовской области при пожаре погибла 85-летняя женщина. Происшествие случилось в пятиэтажном доме в 14-ом квартале. С места происшествия спасатели эвакуировали пять человек. Возгорание на площади 12 кв. м потушили девять сотрудников МЧС России с помощью трех спецмашин.

Предварительно, причиной возгораний стало короткое замыкание электропроводки.

Валентина Любашенко